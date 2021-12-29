Более 80 квартир детей-сирот отремонтируют за счет городского бюджета

Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется единоразово.

С 2011 года в Петербурге действует дополнительная мера социальной поддержки – за счет городского бюджета проводится ремонт в квартирах детей-сирот. Ремонтные работы также ведутся в квартирах высвобождаемого жилого фонда, которые передаются выпускникам детских домов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В прошлом году квартиры от государства получили 967 детей-сирот. В 76 квартирах был сделан ремонт. В 2022 году запланирован ремонт еще в 83 квартирах.

Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется единоразово.

Ранее Главстрой показал квартиры для детей-сирот в ЖК "Северная долина".

Фото: Piter.tv