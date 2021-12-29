Главстрой показал квартиры для детей-сирот в ЖК "Северная долина"

Журналисты проинспектировали квартиры в ЖК "Северная долина" после выхода новости о том, что жилье, проданное по государственному контракту, имеет недочеты.

Главстрой Петербурга показал, как выглядят квартиры для детей-сирот в ЖК "Северная долина". Застройщик устранил недостатки, которые ранее выявили государственные органы.





Журналисты проинспектировали квартиры в ЖК "Северная долина" после выхода новости о том, что жилье, проданное по государственному контракту, имеет недочеты.

На данный момент все строительно-монтажные работы завершены, дом подключен к коммуникациям, в частности к отоплению и воде, в квартирах закончены отделочные работы, установлена необходимая сантехника.

По словам директора проекта "Северная долина" компании "Главстрой Санкт-Петербург" Дмитрия Калинина, было подано заявление на получение заключения о соответствии объекта. После этого дом смогут ввести в эксплуатацию.



В августе 2021 года компания "Главстрой Санкт-Петербург" заключила контакт на приобретение 19 однокомнатных квартир в собственность города. Жилье предназначалось для детей-сирот.

Фото: Главстрой Спб