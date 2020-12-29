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На уборку снега в Петербурге в пятницу вышли более 800 единиц техники
Сегодня, 11:03
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На уборку снега в Петербурге в пятницу вышли более 800 единиц техники

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В четверг в городе выпало 0,8 см снега.

В пятницу, 8 января, Петербург убирают более 800 единиц техники и тысячи работников ручного труда. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству. 

В парках и скверах работают почти 60 машин и 250 специалистов. За прошедшие сутки с улиц вывезли более 6,3 кубометров снега. Всего 7 сентября выпало 0,8 см осадков. 

Проезжую и пешеходную часть обрабатывают противогололедными средствами. Для борьбы с наледью использовали более 3,2 тыс. тонн песко-соляной смеси. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что антициклон 8 января принесет в Петербург легкие морозы. 

Фото: Piter.TV

Теги: благоустройство, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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