На уборку снега в Петербурге в пятницу вышли более 800 единиц техники

В четверг в городе выпало 0,8 см снега.

В пятницу, 8 января, Петербург убирают более 800 единиц техники и тысячи работников ручного труда. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

В парках и скверах работают почти 60 машин и 250 специалистов. За прошедшие сутки с улиц вывезли более 6,3 кубометров снега. Всего 7 сентября выпало 0,8 см осадков.

Проезжую и пешеходную часть обрабатывают противогололедными средствами. Для борьбы с наледью использовали более 3,2 тыс. тонн песко-соляной смеси.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что антициклон 8 января принесет в Петербург легкие морозы.

Фото: Piter.TV