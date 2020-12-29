Температура воздухе в Петербурге приблизится к климатической норме 8 января

Осадков не ожидается.

В пятницу, 8 января, в Петербурге установится морозная погода, близкая к климатической норме. Благодаря гребню обширного антициклона, в небе можно будет наблюдать прояснения в облаках. Также он снизит до минимума вероятность осадков, сообщил в "Facebook" ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха составит-3…-5 градуса, а по области -3…-8 градусов. Это примерно на градус выше климатической нормы. Восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и задержится на показателе в 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее в Ленобласти предсказали сильное похолодание.

Фото: Piter.TV