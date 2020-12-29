Спасатели просят местных жителей быть внимательными и осторожными.

На Ленобласть надвигается сильное похолодание – предупреждение о погоде в ближайшие дни выпустила пресс-служба регионального ГУ МЧС. В частности, 8 января в 47 регионе на дорогах ожидается гололедица, так и в следующие дни – 9 и 10 января. В выходные, прогнозируют синоптики, Ленобласть ждут сильные похолодания – 9 января в течение суток температура опустится до -10...-15 градусов, ночью на востоке – местами -17...-22 градусов.

На следующий день, 10 января, планируется ещё большее похолодание – ночью температура воздуха составит -13...-18 градусов, при прояснении местами -20...-25 градусов, днем -10...-15 градусов, на востоке местами до -20 градусов.

В связи с этим в регионе повышается вероятность различных происшествий, в том числе на дороге, водных акваториях, железнодорожном транспорте. Спасатели просят быть внимательными и осторожными.

В пятницу в 47 регионе будет преобладать облачная погода. Ночью местами возможен небольшой снег. Ветер – северо-восточный, восточный, порывы достигнут 4-9 метров в секунду. В течение дня температура воздуха будет колебаться в диапазоне -4...-9 градусов, на востоке региона ночью столбик термометра может опуститься до -13 градусов.

Фото: Piter.tv