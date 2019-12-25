Маршрут соединяет станцию метро "Кировский завод" с жилым комплексом "Балтийская жемчужина".

Более 7,7 млн пассажиров перевез троллейбусный маршрут №41 за 3 года. Как рассказали 27 декабря в пресс-службе СПбГУП "Горэлектротранс", очередной день рождения маршрут отмечает именно в этот день – тогда он стал работать в обновленном режиме.

В 2017-м году вторым в городе на рейсы данного маршрута вышли электробусы с динамической зарядкой – троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Продленный за счет этого маршрут соединил станцию метро "Кировский завод" с жилым комплексом "Балтийская жемчужина".

На текущий момент в Красносельском районе есть уже три аналогичных маршрута троллейбусов, которые ведут к новым жилым кварталам.

В "Горэлектротрансе" подсчитали, что больше всего пассажиров 41-й троллейбус перевозил зимой – в декабре 2018-го года (285 тысяч пассажиров), декабре 2019-го (276 тысяч пассажиров) и феврале 2020-го года (247 тысяч пассажиров).

Протяженность маршрута №41 – порядка 11 километров. На автономном ходу троллейбусы проходят по магистралям в микрорайоне "Балтийская жемчужина", а остальной путь проходит под троллейбусной контактной сетью – именно тогда происходит зарядка аккумуляторных батарей.

В Петербурге растет количество электробусов — транспортных средств, которые используют аккумулятор в качестве источника питания.

Некоторые горожане со скепсисом относятся к современному подвижному составу, боясь, что он может разрядиться по пути или выйти из строя. В связи с этим в комитете по транспорту решили развеять эти мифы.

Фото: Piter.tv