Более 70 участков в Петербурге выделят для строительства ВСМ на Москву

Первая в России высокоскоростная магистраль соединит Петербург и Москву.

Проект ВСМ между Санкт-Петербургом и Москвой предусматривает приобретение более 70 земельных участков из 217 территорий, находящихся в Северной столице и Ленинградской области.

Выкуп участков должен быть завершен в первом квартале 2026 года. Проект реализуется по инициативе президента России и направлен на создание скоростного пассажирского сообщения между двумя городами.

По предварительным расчетам, поезда будут курсировать с интервалом 15 минут. Это позволит перевозить до 23 млн пассажиров ежегодно к 2030 году.

Реализация проекта сократит время в пути между Москвой и Петербургом и создаст новые транспортные возможности для региона.

Ранее мы сообщили о том, что примерно 160 км ВСМ Москва — Петербург проложат на эстакадах.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД