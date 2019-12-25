В Петербург ввезли более 32 тонн белорусской земляники

Всего на территорию Россию завезли 71 тонну свежих ягод.

За три дня на территорию Россию ввезли 71 тонну садовой земляники из Белоруссии. Как рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Петербургу и области, ввоз проходил через фитосанитарный пункт "Долосцы".

Более 32 тонн ягод отправились в Петербург, 4,6 тонн увезли в Псков, тонна земляники последовала в Великие Луки, а оставшийся объем распределили по Москве с областью, Великому Новгороду, Воронежу, Тверской области и Ставропольскому краю.

Специалисты подтвердили, что ягоды ввезли в страну без нарушений, в землянике не нашли карантинных объектов.

Назван вызывающий рак продукт.

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора