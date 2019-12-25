В Петербурге заменили 74 км воздушных линий электроснабжения

Срок работ опередили на месяц.

В Петербурге заменили 74 километра сетей наружного освещения с опережением срока на месяц. Как рассказали в пресс-службе "Ленсвета", у старых воздушных линий электроснабжения в этом году истек нормативный срок эксплуатации.

Новые сети проложили на 60 участках улиц, тем самым реализовав плановую работу на 106%. Отмечается, что в ближайшие 25 лет электроснабжение уличного освещения будет надежным и безопасным для эксплуатации, поскольку в основе лежит самонесущий изолированный провод. Этот материал, рассказали в "Ленсвете", не подвергается климатическим воздействиям и меньше теряет при передаче электроэнергии, а также исключает возникновения коротких замыканий, искрений, образования наледи и разрывов при сильном ветре.

Известно, что в течение следующих трех лет специалисты заменят еще 590 км линий электроснабжения по всему Петербургу.

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