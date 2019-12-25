С начала года более 700 тысяч петербуржцев обратились за субсидией на оплату ЖКУ

Общая сумма денег на эти субсидии горожанам составила более одного миллиарда рублей.

Петербкржцы могут получить получить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Об этом рассказал первый заместитель председателя жилищного комитета Роман Канивцов в эфире программы "Петербург против коронавируса" на телеканале "Санкт-Петербург".

Как оказалось, такая возможность имеется с 2013 года. Петербуржцы могут получить 14 % от дохода семьи. С начала 2020 года соответствующей субсидией воспользовались около 702 тысяч семей.

Общая сумма выделенных денег за это время составила 1 миллиард 35 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские ученые получат премии за выдающиеся научные результаты.

Фото: Piter.tv