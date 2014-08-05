Более 6 тысяч дворников вышли на борьбу со снегом и гололедицей

Специалисты жилищного комитета мониторят уборку дворов с помощью видеонаблюдения.

Сегодня, 21 марта, убирать улицы вышли 6145 дворников. Кроме лопат и веников, они используют механические щетки, роторные снегоочистители и другие средства малой механизации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга 21 марта.

На линию борьбы со снегом и гололедом вышла и уборочная техника. Чтобы жители и гости города на падали на скользких дорожках, понадобилось 400 тонн противогололедных материалов.

Тем временем специалисты жилищного комитета глядят в оба: проверяют работу по уборке Петербурга с помощью камер видеонаблюдения.

Петербуржцы могут пожаловаться на недобросовестную уборку дворов по телефону горячей линии жилищного комитета.

Ранее в Piter.tv сообщили, что циклон "Отто" вернет в Северную Столицу оттепель и мокрый снег.

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