Более 6 тыс. россиян обратились в медицинские организации из-за укусов клещей

С конца марта в России медики фиксируют обращения из-за укусов клещей.

Количество привитых от клещевого вирусного энцефалита граждан России в 2026 году превысило отметку в 1,2 миллиона человек. Соответствующими статистическими данными с общественностью поделились представители пресс-службы Роспотребнадзора. Известно, что к текущему моменту в медицинские организации обратились свыше шести тысяч пациентов после укуса клещей. Наибольшее число укусов врачи зарегистрировали на территории Ростовской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Москве и Санкт-Петербурге.

В надзорном ведомстве отметили, что зимне-весенний период на большей части страны фиксировались благоприятные условия для сохранения клещей. Сезонный рост числа обращений пострадавших из-за укусов наблюдается с конца марта. Ради профилактических мер специалисты проводят на местах акарицидную обработку территорий. В 30 субъектах России обработано более 4,3 тысяч га. Сотрудники Роспотребнадзора от метили, что важно не забывать об индивидуальной защите - использовании репеллентов и инсектоакарицидных средств. Также обезопасить себя можно при помощи ношения специальной защитной одежды. Вакцинация по-прежнему самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита.

