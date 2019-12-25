Более 6 сантиметров снега выпало в Петербурге в ночь на 16 февраля

На улицах работают более тысячи единиц техники.

К утру вторника, 16 февраля, высота выпавшего за ночь снега в Петербурге достигла 6,5 см. С городских улиц за минувшие сутки вывезли почти 13 тыс. кубометров снега, сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Ночью городские магистрали расчищали 1066 единиц техники и 333 работника ручного труда, утром ― 1048 машин и 1271 дворник. Для борьбы с наледью было использовано 3,7 тыс. тонн песко-соляной смеси.

С начала зимнего периода работы дорожные службы доставили на снегоприемные и снегоплавильные пункты "Водоканала" более 620 тыс. кубометров снега. Осадки будут идти в течение дня.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что более 430 тонн песка и соли потратили за сутки на обработку КАД.

Фото: Piter.TV