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Более 430 тонн песка и соли потратили за сутки на обработку КАД
Сегодня, 10:19
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nadezhda_sib

Более 430 тонн песка и соли потратили за сутки на обработку КАД

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Из-за надвигающегося снегопада подрядные организации перевели в усиленный режим работы.

За сутки на борьбы с наледью на Кольцевой автодороге использовали 136 тонн соли и 197 тонн песко-соляной смеси. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В уборке КАД и противогололедной обработке принимали участие 39 комбинированных дорожных машин, 6 погрузчиков, 4 трактора и 92 специалиста. 

Накануне подрядные организации перевели на усиленный режим работы из-за надвигающегося снегопада. 

Утром дороги Петербурга сковали аномальные пробки. На протяжении всей восточной части КАД были заторы.

Фото: Piter.TV

Теги: дороги, кад, противогололедная обработка, снегопад, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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