Более 430 тонн песка и соли потратили за сутки на обработку КАД

Из-за надвигающегося снегопада подрядные организации перевели в усиленный режим работы.

За сутки на борьбы с наледью на Кольцевой автодороге использовали 136 тонн соли и 197 тонн песко-соляной смеси. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В уборке КАД и противогололедной обработке принимали участие 39 комбинированных дорожных машин, 6 погрузчиков, 4 трактора и 92 специалиста.

Накануне подрядные организации перевели на усиленный режим работы из-за надвигающегося снегопада.

Утром дороги Петербурга сковали аномальные пробки. На протяжении всей восточной части КАД были заторы.

Фото: Piter.TV