Более 430 тонн песка и соли потратили за сутки на обработку КАД

За сутки на борьбы с наледью на Кольцевой автодороге использовали 136 тонн соли и 197 тонн песко-соляной смеси. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
В уборке КАД и противогололедной обработке принимали участие 39 комбинированных дорожных машин, 6 погрузчиков, 4 трактора и 92 специалиста.
Накануне подрядные организации перевели на усиленный режим работы из-за надвигающегося снегопада.
Утром дороги Петербурга сковали аномальные пробки. На протяжении всей восточной части КАД были заторы.
Фото: Piter.TV
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