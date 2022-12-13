Более 69 процентов жительниц Петербурга раздражают новые феминитивы

Около 20 процентов горожан рассказали, что им все равно.

В Петербурге феминитивы чаще раздражают женщин, чем мужчин. Около 69 процентов участниц опроса не принимают лингвистические отголоски феминизма. Шесть из десяти жительниц города отрицательно относятся к именам существительным женского рода, которые обозначают женщин. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperJob.

Стало известно, что феминитивы использует в речи каждый пятый. Интересно, что такие слова в предложении часто произносятся в шутку или с сарказмом.

Лишь шесть процентов участников опроса признались, что им нравятся лексемы, подчеркивающие женский род. Около 20 процентов горожан рассказали, что им все равно.

Ранее на Piter.tv: 75% жителей Петербурга хотят избавиться от вредных привычек в 2023 году.

Фото: Pxhere