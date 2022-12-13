75% жителей Петербурга хотят избавиться от вредных привычек в 2023 году

Также сообщается, что 23% петербуржцев хотят отказаться от них, но морально к этому пока не готовы.

Большинство жителей Петербурга хотят избавиться от вредных привычек в 2023 году. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

Опрос среди жителей города провели специалисты петербургского рынка труда и СК "Росгосстрах Жизнь". По результатам опроса стало известно, что 75% респондентов намерены избавиться от вредных привычек в нынешнем году.

Также сообщается, что 23% петербуржцев хотят отказаться от них, но морально к этому пока не готовы. Еще четверть опрошенных отметили, что их все устраивает.

Ранее мы сообщали, что более половины петербуржцев рассчитывают на смену профессии в 2023 году.

Фото: Piter.tv