  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
75% жителей Петербурга хотят избавиться от вредных привычек в 2023 году
Сегодня, 13:45
177
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

75% жителей Петербурга хотят избавиться от вредных привычек в 2023 году

0 0

Также сообщается, что 23% петербуржцев хотят отказаться от них, но морально к этому пока не готовы.

Большинство жителей Петербурга хотят избавиться от вредных привычек в 2023 году. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

Опрос среди жителей города провели специалисты петербургского рынка труда и СК "Росгосстрах Жизнь". По результатам опроса стало известно, что 75% респондентов намерены избавиться от вредных привычек в нынешнем году.

Также сообщается, что 23% петербуржцев хотят отказаться от них, но морально к этому пока не готовы. Еще четверть опрошенных отметили, что их все устраивает.

Ранее мы сообщали, что более половины петербуржцев рассчитывают на смену профессии в 2023 году.

Фото: Piter.tv

Теги: вредные привычки, жители, опрос, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии