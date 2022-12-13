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Более 600 росгвардейцев будут обеспечивать порядок на матче Ирак – Россия
Сегодня, 15:00
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Более 600 росгвардейцев будут обеспечивать порядок на матче Ирак – Россия

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В окончательный состав сборной РФ вошли 29 футболистов.

Сегодня, 26 марта, борная России сыграет с Ираком на "Газпром Арене". Игра стартует в 18:00. Об этом сообщили в пресс-службе ФК "Зенит". 

Более 600 росгвардейцев совместно с полицией  будут следить за порядком  на стадионе во время, рассказали в пресс-службе ведомства. 

В окончательный состав сборной РФ вошли 29 футболистов. Туда попали Кузяев и Караваев. На тренировку из-за травм не приехали защитник "Спартака" Георгий Джикия, Александр Головин ("Монако") и Алексей Миранчук ("Торино").

Накануне, 25 марта, сборные России и Ирака по футболу устроили тренировку перед товарищеской игрой. 

Фото: Телеграм / ФК "Зенит"

 

Теги: зенит, матч с ираком, сборная россии, спорт, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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