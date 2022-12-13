Сборные России и Ирака по футболу устроили тренировку перед товарищеским матчем, который пройдет 26 марта

Сегодня, 25 марта, сборные России и Ирака по футболу провели тренировки в Северной столице. В воскресенье, 26 марта, спортсмены сразятся за победу на "Газпром Арене". Об этом сообщили в tg-канале "Зенита".
Матч Россия – Ирак пройдет в воскресенье, 26 марта. Он начнется в 18 часов.
В окончательный состав сборной РФ вошли 29 футболистов. Туда попали Кузяев и Караваев. На тренировку из-за травм не приехали защитник "Спартака" Георгий Джикия, Александр Головин ("Монако") и Алексей Миранчук ("Торино").
Карта болельщика не требуется.
ФК "Зенит"
Ранее на Piter.tv: главный тренер футбольного "Зенита" рассказал о будущей карьере Кузяева.
Фото: Телеграм / ФК "Зенит"
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