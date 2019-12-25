Желающие могут пройти психологический тест и узнать что-то новое о себе.

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что более 600 петербуржцев обратились за психологической помощью. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Специалисты горячей линии центра содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи "Вектор" отмечают, что чаще всего горожане звонят для того, чтобы выговориться. Во время разговора психологи стараются нормализовать эмоциональное состояние обратившегося.

Отмечается, что любой горожанин также может обратиться за психологической помощью в центр. Кроме того, желающие также могут пройти специальный тест и узнать что-то новое о себе.

Ранеемы сообщали о том, что эксперт прокомментировал возможность продолжения режима самоизоляции после 30 апреля.

Фото:pixabay