Более 600 млн рублей принесла бюджету продажа активов Петербурга

Чиновники добавили, что в следующем году в частные руки перейдёт ГУП "ТЭК СПб".

В прошлом году продажа городских активов принесла в бюджет Петербурга более 600 миллионов рублей. Об этом 13 февраля рассказали в пресс-службе Смольного.

По итогам приватизации государственного имущества, на торгах в 2022 году продали нежилые здания с земельными участками на Курской улице, дом 11/72, литера А и в Большом Казачьем переулке, дом 10, литера А, включённые в программы приватизации государственного имущества на 2021 и 2022 годы.

Также в 2022 приватизировали ремонтно-эксплуатационное предприятие "Строитель". На его базе создали акционерное общество со 100% участием города. Чиновники добавили, что в следующем году в частные руки перейдёт ГУП "ТЭК СПб". Также до 2025 года в городе должны приватизировать или реорганизовать все унитарные предприятия.

Ранее Бастрыкин проверит приватизацию петербургского санатория "Белые ночи". Его начальную стоимость оценили в 1,75 млрд рублей.

Фото: Piter.tv

