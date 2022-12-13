Бастрыкин проверит приватизацию петербургского санатория "Белые ночи"

Его начальную стоимость оценили в 1,75 млрд рублей.

В понедельник, 6 февраля, глава СКР Бастрыкин поручил изучить сведения о будущей продажи санатория "Белые ночи" через аукцион в Сестрорецке. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Санаторий выставили на торги в начале февраля. Его начальную стоимость оценили в 1,75 млрд рублей. Торги в электронной форме должны состояться 22 февраля, прием заявок завершится 14 февраля.

Отметим, что комитет имущественных отношений (КИО) Северной столицы выставил на торги главный корпус санатория, площадь которого составляет 35,4 тыс. кв.м. Также в лот входят хозпостройки, административные корпуса участок площадью 336 тыс. кв.м. на 38-м км Приморского шоссе.

Добавим, активисты полагают, что будущий застройщик может закрыть территорию санатория, нарушив тем самым общественные права граждан. СК по Петербургу начал проверку всех обстоятельств продажи.

Фото: citywalls

