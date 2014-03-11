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Более 5 тысяч проживающих в социальных учреждениях Петербурга привились от коронавируса
Сегодня, 14:54
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Более 5 тысяч проживающих в социальных учреждениях Петербурга привились от коронавируса

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Также вакцинацию прошли более 2 тыс. сотрудников.

В интернатах для пожилых и инвалидов, психоневрологических интернатах и других социальных учреждениях завершили вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба комитета по социальной политике Петербурга.

Прививочная кампания стартовала в феврале этого года. К пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, которые находятся на постельном режиме, приезжали выездные бригады. Перед прививкой проводился медицинский осмотр.

На данный момент вакцинацию прошли 5267 получателей социальных услуг, что составляет 97,3% от всех, у кого нет противопоказаний к препарату. Кроме того, вакцинировали 2157 сотрудников учреждений. Большинство из них сделали обе инъекции. 

Ранее председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил о том, что нынешними темпами на вакцинацию может уйти более года. 

Фото: пресс-служба комздрава СПб

Теги: вакцинация, коронавирус, социальные учреждения
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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