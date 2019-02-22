Более 5 тыс. человек заразились ковидом в России за минувшие сутки

Не смогли побороть инфекцию 107 человек.

За минувшую пятницу, 13 мая, в России положительный тест на коронавирус получили 5 047 человек. В больницы госпитализировали 2 498 пациентов, сообщили в оперштабе.

Количество госпитализаций на 0,3% меньше по сравнению с днем ранее. Всего выздоровели 7 378 человек, что на 1,7% больше, чем накануне. Не смогли побороть инфекцию 107 человек.

Ранее мы писали, что в Петербурге антиковидные меры продлили до 15 июня. За последние четыре недели заболеваемость ковидом снизилась на 40,6%.

Фото: Piter.tv

