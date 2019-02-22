  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Более 5 тыс. человек заразились ковидом в России за минувшие сутки
Сегодня, 12:45
45
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Более 5 тыс. человек заразились ковидом в России за минувшие сутки

0 0

Не смогли побороть инфекцию 107 человек. 

За минувшую пятницу, 13 мая, в России положительный тест на коронавирус получили 5 047 человек. В больницы госпитализировали 2 498 пациентов, сообщили в оперштабе. 

Количество госпитализаций на 0,3% меньше по сравнению с днем ранее. Всего выздоровели 7 378 человек, что на 1,7% больше, чем накануне. Не смогли побороть инфекцию 107 человек. 

Ранее мы писали, что в Петербурге антиковидные меры продлили до 15 июня. За последние четыре недели заболеваемость ковидом снизилась на 40,6%.

Фото: Piter.tv
 

Теги: ковид, суточная статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии