Более 5 млн туристов ожидает Петербург в 2022 году

Это базовый сценарий, на который рассчитывает администрация.

В этом году город посетят Петербург более 5 млн человек. Об этом сообщил глава городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Это базовый сценарий, на который рассчитывает администрация. Как рассказал Корнеев, это важная цифра, потому что есть такой мировой критерий, что если число туристов в городе больше, чем его население, то тогда туризм может считаться системообразующим для местной экономики.

Максимально возможный поток туристов, на который можно рассчитывать в этом году, - 6 млн человек. Это будет зависеть от въездного туризма из других государств. Одной из ключевых проблем в привлечении туристов станет качественный цифровой сервис после ухода крупных платформ, как Booking.

Ранее мы писали, что в Смольном рассказали, как собираются поддерживать сферу транспорта и туризма. На рабочей группе озвучили меры, которые затем представят губернатору для принятия окончательного решения.

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