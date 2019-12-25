Более 58% петербуржцев работают в малом и среднем бизнесе

По России этот показатель в среднем составляет 35%.

На сегодняшний день в малом и среднем бизнесе трудятся 1 млн 780 тыс. петербуржцев. Это более 58% горожан заняты в экономике города. По России этот показатель в среднем составляет 35%. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В 2021 году в Петербурге выросло количество самозанятых вдвое – до 272 тыс. человек. Отмечается, что малый и средний бизнес обеспечивает 33% поступлений в бюджет города. Значительная часть – в потребительском секторе: более 25 тыс. предприятий розничной торговли, 9 тыс. предприятий общественного питания и почти 10 тыс. предприятий бытового обслуживания.

Ранее более 1 млрд рублей направили на поддержку рынка труда Петербурга. Правительство страны поддержит в текущем году работодателей, которые примут на работу отдельные категории людей до 30 лет.

Фото: Piter.tv