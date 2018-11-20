Более 1 млрд рублей направили на поддержку рынка труда Петербурга

Правительство страны поддержит в текущем году работодателей, которые примут на работу отдельные категории людей до 30 лет.

На поддержку петербургского рынка труда направили 1 млрд рублей. Деньги поступили из регионального и федерального бюджетов. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Правительство страны поддержит в текущем году работодателей, которые примут на работу отдельные категории людей до 30 лет. Губернатор города отметил, что работа над занятостью будет проводиться совместно с Ленобластью.

Беглов заявил, что "к сожалению, в этом году наша экономика подверглась новым испытаниям. Мы должны найти новые решения для развития рынка труда". В начале этого года уровень безработицы в городе составлял 1,4%. Это значение стало самым низким среди регионов страны.

На апрель 2022 года в службе занятости состоит менее 17 тыс. человек, при этом открытых новых вакансий порядка 70 тысяч. По словам градоначальника, в поддержке особенно нуждаются работодатели с проектами по импортозамещению. Кроме этого, необходимо "ежедневно следить за ситуацией на предприятиях, где есть иностранный капитал, чтобы оперативно реагировать на возможные увольнения".

Ранее мы сообщали, что Смольный объединился с депутатами, чтобы ускорить развитие инфраструктуры в Шушарах. Первая встреча прошла 15 апреля.

Фото: Piter.tv

