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Смольный: более 588 тысяч пожилых жителей прошли вакцинацию от COVID-19
Сегодня, 17:57
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Смольный: более 588 тысяч пожилых жителей прошли вакцинацию от COVID-19

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По словам губернатора, в городе создаются все условия для вакцинации.

В среду, 10 ноября, губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе созданы все необходимые условия, чтобы горожане старшего поколения поскорее вакцинировались. 

По информации Смольного, прививку сделали уже более 588 тысяч пожилых жителей. Уточняется, что это 43% от общего числа тех пенсионеров, которых нужно привить. Петербуржцам напомнили, что вакцинироваться можно в шаговой доступности от работы или дома: работают 177 стационарных и 49 мобильных пунктов.

 Ранее главврач больницы №20 рассказала о смертности среди привитых пациентов.

Фото: Pexels

Теги: вакцинация, петербург, смольный
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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