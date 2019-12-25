Смольный: более 588 тысяч пожилых жителей прошли вакцинацию от COVID-19

По словам губернатора, в городе создаются все условия для вакцинации.

В среду, 10 ноября, губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе созданы все необходимые условия, чтобы горожане старшего поколения поскорее вакцинировались.

По информации Смольного, прививку сделали уже более 588 тысяч пожилых жителей. Уточняется, что это 43% от общего числа тех пенсионеров, которых нужно привить. Петербуржцам напомнили, что вакцинироваться можно в шаговой доступности от работы или дома: работают 177 стационарных и 49 мобильных пунктов.

Ранее главврач больницы №20 рассказала о смертности среди привитых пациентов.

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