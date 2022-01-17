Более 50% работодателей в Петербурге планируют расширить штат до конца года

При этом каждая десятая компания в городе нацелена на сокращение штата.

Больше половины петербургских компаний готовы увеличить численность сотрудников до конца 2023 года. При этом каждая десятая компания в городе нацелена на сокращение штата. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru по СЗФО со ссылкой на проведённое исследование.

Сложнее всего дела обстоят с поиском сотрудников в сфере продаж, транспорта, доставки и IT-секторе. Сокращение штата затронет сферу продаж, а также административные должности и HR. Эксперты отмечают, что ситуация вызвана глубоким кадровым дефицитом. Руководитель пресс-службы сервиса по СЗФО Мария Бузунова уточнила, что особенно заметен он в сферах связанных с массовым персоналом.

Одновременно с этим, в прошедшем апреле уровень безработицы по стране обновил исторический минимум, составив только 3,3%. Это также свидетельствует о проблемах на рынке труда, так как объём людей, которых можно привлечь на новые места, значительно сокращается.

Ранее мы сообщили о том, что за упрощение трудоустройства подростков выступили две трети петербуржцев.

Фото: Piter.TV