Всего в Республике зафиксировано 54 случая заражения коронавирусом.

Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом. Речь идёт клинике в Эжвинском районе Сыктывкара. Из них 32 заболели COVID-19 за последние сутки. Больница закрыта на строгий 14-дневный карантин.

Местные издания сообщают, что инфекцию мог распространять врач, дети которого накануне вернулись из Европы. Власти данную информацию не подтверждают и не опровергают.

Очаг локализован, городская больница в Эжве работает в режиме строжайшего карантина, - сообщили в региональном оперативном штабе.

В Республике Коми зафиксировано 54 случая заражения коронавирусом, один человек выздоровел. Погибших нет.

Ранее у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко обнаружен коронавируc.