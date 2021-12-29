В Петербурге животным привезли более 50 кубометров хвойной щепы из переработанных елей

В переработку также пошли елки, оставленные жителями на специальных площадках во дворах района.

В Калининском районе Петербурга завершилась акция по сбору и переработке елей. В этом году постояльцы конных клубов и центра защиты животных получили 50 кубометров хвойной щепы. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе администрации района.

Акция, созданная администрацией района, стартовала 6 января. В результате 20 кубометров щепы доставили в конный клуб "Кентаврик". Другая партия переработанных ёлок была доставлена в Центр диких животных "Велес".

В переработку также пошли елки, оставленные жителями на специальных площадках во дворах района. Их организовали ЖКС №1, ЖКС №2, ЖКС №3 и организаторы проекта "Ёлки, палки и щепа". Напомним, проект работает до 31 января. Только за новогодние праздники петербуржцы сдали на утилизацию около 150 елей.

Фото: pixabay.com