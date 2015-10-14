В петербургский архив кинематографистов будет передано более 500 тыс. записей “Дома радио”

Власти города намерены перевести записи в архив к концу лета этого года.

В пятницу, 14 мая, в рамках первого заседания участники рабочей группы под руководством Владимира Княгинина обсудили вопрос передачи уникальных записей "Дома радио" в государственных архив кинематографистов Петербурга. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора города Владимира Княгинина.

Участниками рабочей группы являются представители исполнительных органов государственной власти, телерадиокомпании "Петербург", руководители профильных культурных учреждений, а также сотрудники научно-исследовательских и общественных организаций.

Известно, что ТРК "Петербург" бесплатно передаст свыше 500 тыс. бобин. Архивные записи включают в себя вековую историю петербургского радио. Архив также содержит звуковые записи времён Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

В рамках совещания обсуждался вопрос о хранении уникальных записей, а также поднимался вопрос о сроках передачи. Власти города намерены перевести записи в архив к концу лета этого года.

Для широкого круга пользователей материалы будут доступны в читальном зале государственного архива после научного описания, аннотирования и оцифровки, - отметили в аппарате вице-губернатора города.

Ранее мы писали, что старинные метрические книги поступили на хранение в архив Петербурга.

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