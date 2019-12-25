Старинные метрические книги поступили на хранение в архив Петербурга. Вот как они выглядят

В этих книгах есть отметки о смерти поэтов Пушкина и Ломоносова.

В Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга появились новые экспонаты – старинные метрические книги. Торжественная церемония передачи на хранение прошла 7 апреля. Именно в таких книгах велась официальная запись актов гражданского состояния (рождений, браков и смертей) в России в период с начала XVIII века по 1918 год.

197 метрических книг церквей Санкт-Петербурга (Петрограда) и Санкт-Петербургской (Петроградской) губернии были официально переданы в архив из отделов ЗАГС шести районов города – Петроградского, Петродворцового, Приморского, Колпинского, Кронштадтского, Курортного. Кроме того, документы поступили из отдела учета, формирования и использования архивных документов Комитета по делам записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга.

На постоянное государственное хранение поступили метрические книги, охватывающие период с 1880 по 1921 гг. с различных христианских храмов (православных, католического и евангелическо-лютеранских) города и губернии, а также книга мечети г. Кронштадта.

Полутора десятков тысяч метрических книг находятся на данный момент в архиве и представляют разные конфессии. Есть также старообрядческие книги. В распоряжении находилось 14 миллионов записей и сейчас добавилось почти 200 книг, это прекрасный вклад – так как эти книги представляют начало прошлого века и они считаются самыми востребованными для получения архивной справки для получения наследства, составления родословной и архивной справки. На сегодня записи начала двадцатого века считаются самыми востребованными Петр Тищенко, глава архивного комитета

У посетителей архива будет возможность взглянуть на некоторые экземпляры из архива, которые сопровождаются фотографиями соборов, где они писались.

Значимость именно этих метрических книг велика, так как именно в них, как минимум, есть записи о смерти поэтов Александра Пушкина и Михаила Ломоносова.

Фото, текст: Камилла Орманбетова / Piter.tv