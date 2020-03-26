Проверку соблюдения карантина полицейские проводили вместе с Роспотребнадзором.

Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина. Такую статистику приводит МВД.

Проверку соблюдения карантина полицейские проводили вместе с Роспотребнадзором. Сотрудники смотрели, как прибывшие из-за границы соблюдают режим самоизоляции.

Проверку, по словам Ирины Волк, каждый день проводит около 10 тысяч сотрудников полиции.

Ранее правительство ввело штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса для физических и юридических лиц.

Видео: YouTube / Питер ТВ, ют Los Angeles Times, Demonracer2