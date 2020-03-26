Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина. Такую статистику приводит МВД.
Проверку соблюдения карантина полицейские проводили вместе с Роспотребнадзором. Сотрудники смотрели, как прибывшие из-за границы соблюдают режим самоизоляции.
Проверку, по словам Ирины Волк, каждый день проводит около 10 тысяч сотрудников полиции.
Ранее правительство ввело штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса для физических и юридических лиц.
Видео: YouTube / Питер ТВ, ют Los Angeles Times, Demonracer2
Обсуждение ( 0 )