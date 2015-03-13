Более 500 петербургских спортсменов получат премии от города

Всего награды будут присуждены 537 спортсменам и 244 тренерам.

Премии за успехи на соревнованиях получат более 500 спортсменов из Петербурга. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга. Об этом в четверг, 13 октября, рассказали в пресс-службе Смольного.

Премии получат те, кто занял призовые места на международных и всероссийских соревнованиях не только в индивидуальных, но и в командных видах. Всего награды будут присуждены 537 спортсменам и 244 тренерам.

Ранее Нобелевскую премию по экономике присудили американским ученым за изучение банков и кризисов. Их научная работа заложила основы современного банковского регулирования.

Фото: Piter.tv

