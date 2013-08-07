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Нобелевскую премию по экономике присудили американским ученым за изучение банков и кризисов
Сегодня, 14:23
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Нобелевскую премию по экономике присудили американским ученым за изучение банков и кризисов

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Их научная работа заложила основы современного банковского регулирования.

Нобелевскую премию по химии за 2022 год получили бывший глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке и американские исследователи Дуглас Даймонд и Филип Дыбвиг. Об этом объявили в Нобелевском комитете Шведской королевской академии наук.

Ученых наградили за исследование банков и финансовых кризисов. Их научная работа заложила основы современного банковского регулирования. В опубликованном релизе отметили, что лауреаты премии нынешнего года "значительно улучшили понимание роли банков в экономике во время финансовых кризисов".

Ранее мы сообщали, что Нобелевскую премию по литературе получила писательница Анни Эрно.

Фото: YouTube / Nobel Prize

Теги: банки, нобелевская премия, финансовый кризис, экономика
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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