  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:12
89
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Нобелевскую премию по литературе получила писательница Анни Эрно

0 0

Несколько лет автора считали наиболее вероятным лауреатом данной награды.

Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно. Соответствующее заявление в рамках торжественного мероприятия в Шведской королевской академии рассказал представитель организационного комитета. Специалисты решили отметить иностранного автора за "смелость и хирургическую точность, с которыми она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти". Напомним, что Анни Эрно на протяжении последних лет неоднократно числилась в списке наиболее вероятных кандидатов на данную премию.

Нобелевскую премию по химии получили трое ученых из США и Дании.

Фото и видео: YouTube / Nobel Prize

Теги: анни арно, литература, нобелевская премия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии