Нобелевскую премию по литературе получила писательница Анни Эрно

Несколько лет автора считали наиболее вероятным лауреатом данной награды.

Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно. Соответствующее заявление в рамках торжественного мероприятия в Шведской королевской академии рассказал представитель организационного комитета. Специалисты решили отметить иностранного автора за "смелость и хирургическую точность, с которыми она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти". Напомним, что Анни Эрно на протяжении последних лет неоднократно числилась в списке наиболее вероятных кандидатов на данную премию.

Нобелевскую премию по химии получили трое ученых из США и Дании.

Фото и видео: YouTube / Nobel Prize