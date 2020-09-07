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Более 500 человек эвакуировали после сообщений о "минировании" в Петербурге
Сегодня, 11:39
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Более 500 человек эвакуировали после сообщений о "минировании" в Петербурге

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После осмотра 578 объектов взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. 

Накануне, 13 мая, из семи судов и одного учебного заведения эвакуировали 522 человека. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На электронные почты учебных заведений, судов, администраций районов, отелей, музеев и гостиниц поступило 33 сообщения о заминировании зданий в Петербурге и области. После осмотра 578 объектов взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. 

Ранее хулиганы "заминировали" Эрмитаж и торговые центры Петербурга в День Победы. Эвакуацию посетителей силовики проводить не стали. 

Фото: Piter.tv

Теги: здания, минирование, школы, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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