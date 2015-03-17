Более 500 бойцов Росгвардии дежурят на матче "Зенит" — "Динамо" в Петербурге

Безопасность игры на "Газпром Арене" обеспечивают сотни сотрудников Росгвардии.

В Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" проходит встреча футбольных клубов "Зенит" и "Динамо" в рамках 13-го тура чемпионата России. Для поддержания общественного порядка и предотвращения возможных нарушений на стадионе и прилегающей территории задействовано свыше 500 представителей Росгвардии. Пресс-служба регионального управления уточнила, что сотрудники ведомства взаимодействуют с полицией и службами стадиона, контролируя пропускной режим, зоны посадки зрителей и прилегающие улицы. Матч стартовал в 17:30 по московскому времени. Главным судьей встречи назначен Алексей Сухой из Люберец. Для арбитра это 22-я игра в карьере с участием петербургского клуба.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области