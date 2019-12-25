Более 4 тыс. организаций и лиц подали обращение к Apple с призывом отказаться от сканирования фото пользователей

Считается, что данная мера нарушит конфиденциальность.

Более 4,4 тыс. частных лиц и организаций подписали обращение к Apple с призывом отказаться от планов сканирования iPhone и iPad на предмет детской порнографии. В числе таких организаций оказались Фонд свободы прессы (FPF), Нью-Йоркская публичная библиотека. Подписался под письмом и экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден.

В письме говорится, что данная мера может нарушить конфиденциальность пользователей продукции Apple.

Ранее мы писали, что в Петербурге сделали прививку от коронавируса более 1,4 млн человек.

Фото: pixabay