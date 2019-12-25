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Более 4 тыс. организаций и лиц подали обращение к Apple с призывом отказаться от сканирования фото пользователей
Сегодня, 16:09
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Более 4 тыс. организаций и лиц подали обращение к Apple с призывом отказаться от сканирования фото пользователей

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Считается, что данная мера нарушит конфиденциальность.

Более 4,4 тыс. частных лиц и организаций подписали обращение к Apple с призывом отказаться от планов сканирования iPhone и iPad на предмет детской порнографии. В числе таких организаций оказались Фонд свободы прессы (FPF), Нью-Йоркская публичная библиотека. Подписался под письмом и экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден.

В письме говорится, что данная мера может нарушить конфиденциальность пользователей продукции Apple.

Ранее мы писали, что в Петербурге сделали прививку от коронавируса более 1,4 млн человек. 

Фото: pixabay

Теги: apple, сканирование iphone и ipad на предмет детской порнографии
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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