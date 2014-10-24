Apple начнет проверять устройства пользователей на наличие детской порнографии

Приложение Messages будет использовать встроенные в устройство программы машинного обучения.

Компания Apple будет проверять содержимое облачного сервиса iCloud на наличие фотографий с детской порнографией, а также начнет проверять переписку. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что для всех своих устройств Apple внедрит необходимые технические средства. Приватность пользователей компания будет учитывать.

Приложение Messages будет использовать встроенные в устройство программы машинного обучения, чтобы предупреждать о чувствительном контенте, при этом сохраняя недоступность прочтения личной переписки для компании Apple, - сообщили в компании.

Отмечается, что если на смартфон ребенка будет прислана фотография неподобающего характера, то изображение будет размываться. Если же ребенок сам попробует отправить подобную фотографию, то телефон сделает ему предупреждение. Если же ребенок все же решит это сделать, то родителей об этом могут оповестить.

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