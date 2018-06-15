Более 4,6 тысячи соцработников Петербурга получат выплаты

Выплаты получат 4 675 человек.

Как стало известно в четверг, 30 июля, Смольный решил выделить дополнительную финансовую поддержку специалистам соцобслуживания.

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начислят социальным работникам, медсестрам, психологам, педагогам и другим специалистам по соцработе. Уточняется, что выплату получат те работники, которые оказывали услуги на до с 1 апреля по 30 июня. Из резервного фонда города на это выделят 140,2 миллиона рублей.

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Фото: Piter.TV