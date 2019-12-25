Петербургские семьи с детьми-инвалидами могут получить новый жилищный сертификат

В прошлом месяце администрацией города был установлен новый порядок предоставления социальных выплат для улучшения жилищных условий семей, имеющих детей-инвалидов.

У семей появилась возможность получить выплаты, которые можно направить на покупку или строительство жилья в регионе. Таким образом семьям можно не ожидать своей очереди, а решить квартирный вопрос за счет этих денежных выплат. Начислять финансовую поддержку обещают в увеличенном размере. Отмечается, что каждый год на выдачу сертификатов предусматривают 325 миллионов рублей из бюджета города. К 2024 году все очередники с детьми-инвалидами смогут приобрести или построить жилье.

Уже сто семей подали заявление на выдачу сертификатов. На жилищном учете стоят 596 семей.

Ранее мы писали, что регионы получат 9 миллиардов рублей на льготы гражданам по оплате ЖКУ.

Фото: pixabay