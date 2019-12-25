Более 43 тысяч петербуржцев получили гуманитарную помощь с начала октября

В Северной столице зарегистрирован уже 1101 волонтер.

В Петербурге более 43 тысяч горожан получили гуманитарную помощь с начала октября. Об этом сообщает Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

В ведомстве заявили, что с начала открытия городского штаба от пожилых и маломобильных горожан поступило 2 707 заявок. Волонтеры выполнили 2 538 из них.

Известно, что в данный момент в штабе зарегистрирован 1101 волонтер.

Ранее мы сообщали о том, что петербургским педагогам старше 50 лет предложили повысить квалификацию. Эксперты заявили, что преподаватели старше 50 лет в меньшей степени подготовлены для работы в дистанционном режиме.

Фото: Piter.TV