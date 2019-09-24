В Параде Победы в Петербурге примут участие более 40 женщин-военнослужащих

В начале следующей недели в Пушкине начнутся тренировки женского парадного строя.Об этом 23 марта рассказала пресс-служба Западного военного округа.
Всего в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, примет участие более 40 женщин-военных. Они служат в Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.
Торжественный марш представительниц объединения пройдет на Дворцовой площади. Всего в составе женского расчета будет 120 девушек.
Впервые женские свободные батальона Западного военного округа участвовали в параде Победы на главной площади Петербурга в 2011-м году.
Губернатор Петербурга пригласил Владимира Путина на 9 мая в Северную столицу.
Фото: пресс-служба Западного военного округа
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