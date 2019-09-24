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В Параде Победы в Петербурге примут участие более 40 женщин-военнослужащих
Сегодня, 20:50
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В Параде Победы в Петербурге примут участие более 40 женщин-военнослужащих

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В составе женского расчет будет 120 женщин.

В начале следующей недели в Пушкине начнутся тренировки женского парадного строя.Об этом 23 марта рассказала пресс-служба Западного военного округа.

Всего в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, примет участие более 40 женщин-военных. Они служат в Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. 

Торжественный марш представительниц объединения пройдет на Дворцовой площади. Всего в составе женского расчета будет 120 девушек. 

Впервые женские свободные батальона Западного военного округа участвовали в параде Победы на главной площади Петербурга в 2011-м году. 

Губернатор Петербурга пригласил Владимира Путина на 9 мая в Северную столицу.

Фото: пресс-служба Западного военного округа

Теги: военнослужащие, парад победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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