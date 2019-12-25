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Более 40% населения Ленобласти занимается спортом
Сегодня, 16:41
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Более 40% населения Ленобласти занимается спортом

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Число любителей здорового образа жизни достигло 700 тысяч человек.

Среди жителей Ленинградской области 42,3% населения находят время для регулярных занятий спортом. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. 

По данным, которые привел Александр Дрозденко во время отсчета перед областными депутатами, физкультурой занимаются более 700 тысяч ленинградцев. Показатели планируют увеличить – в 2024 году ожидается увеличение интереса к спорту у 55% жителей.

Отметим, что за прошлый год в регионе прошли 928 физкультурных и спортивных мероприятий, было построено несколько спортивных объектах.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти разрабатывают программу стандартов качества жизни человека.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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