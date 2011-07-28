Более 40 лет скрывалась от правосудия подозреваемая в убийстве, совершенном в Волгоградской области

Пожилая россиянка призналась в преступлении, совершенном в 1984 году в селе Ельшанка.

Более 40 лет скрывалась от правосудия подозреваемая в убийстве. Соответствующее заявление сделала в социальных сетях официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк. Она пояснила, что злоумышленница по поддельным документам проживала на территории различных регионов страны. Однако женщина все же была поймана сотрудниками полиции Волгоградской области в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет

Известно, что весной 1984 года в селе Ельшанка Камышинского района Волгоградской области во время застолья между его участниками произошел бытовой конфликт. В результате ссоры один из мужчин получил смертельное огнестрельное ранение. Его 20-летняя родственница, на глазах которой произошла трагедия, схватила камень, после чего нанесла несколько ударов по голове стрелка. От полученных травм 27-летний мужчина также погиб. Совершившей преступление удалось скрыться от следствия, она была объявлена в розыск. В настоящее время 60-летняя женщина задержана.

В Ленобласти задержан мигрант, обманувший соотечественников в Турции на 41 тыс. долларов.

Фото и видео: МВД медиа