Более 40 кв.м. освободили в Петербурге от незаконных торговых павильонов

Несмотря на то, что землепользователям был предоставлен продолжительный срок на добровольное освобождение участков, самостоятельный демонтаж произвели только трое хозяев объектов на Заставской улице и улице Оптиков.

В Петербурге и Ленобласти освободили свыше 400 кв.м. земельных участков от 13-ти незаконных торговых объектов, владельцы которых не смогли предоставить документы на аренду земельного участка. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Так, объекты были снесены на территориях Кировского, Красногвардейского, Приморского, Московского, Василеостровского и Фрунзенского районов Петербурга и Всеволожского района Ленобласти. Несмотря на то, что землепользователям был предоставлен продолжительный срок на добровольное освобождение участков, самостоятельный демонтаж произвели только трое хозяев объектов на Заставской улице и улице Оптиков.

Отдельная ситуация рассматривается на улице Турку: там пользователь добровольно освободил территорию от павильона, однако оставил фундамент. Доделают работы представители ЦПЭИГИ.

Ранее мы сообщили о том, что на Товарищеском проспекте в Петербурге установили светофор.

Фото: Правительство Петербурга