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Более 40 человек пострадали в ДТП с автобусами и грузовиками в Ленобласти в июле
Сегодня, 15:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Более 40 человек пострадали в ДТП с автобусами и грузовиками в Ленобласти в июле

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Больше всего пострадавших в авариях зафиксировано в Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском и Тосненском районах Ленобласти.

За прошлый месяц в Ленобласти более 40 человек пострадали в ДТП с автобусами. Об этом сообщило Управление ГИБДД по Петербургу и 47 региону.

Возросло количество аварий по вине водителей автобусов и грузовиков. На территории Всеволожского района за месяц произошло 8 аварий по вине водителей, в которых ранено 10 человек. Ещё в 26 ДТП виноваты водители грузовых ТС. В результате погибли 3 человека, ещё 30 получили ранения.

Больше всего пострадавших в авариях зафиксировано в Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском и Тосненском районах Ленобласти.

Ранее в Ленобласти задержали мужчину, управлявшего автомобилем в алкогольном опьянении.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: аварии, автобусы, грузовики
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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