Более 400 тысяч человек вакцинировались от коронавируса в Петербурге

В поликлиниках остается 61 408 комплектов вакцины.

Вакцинацию от коронавируса в Петербурге прошли 414 934 человек. Об этом сообщается информационной справке по противодействию эпидемии коронавируса на 6 апреля, распространяемой пресс-службой Смольного.

Оба цикла вакцинации прошли уже 301 006 человек.

За прошедшие сутки первично привито 8 096 человек, вторично – 4 264. Нарастающий итог поступившей в город вакцины – 539 942 комплекта. Вакцина ежедневно распределяется по пунктам вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент – 61 408 комплектов. Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространения COVID-19

Ранее мы писали, что Петербург получит около 14 тыс. доз вакцины "ЭпиВакКорона".

Фото: Piter.tv