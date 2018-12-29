С улиц Петербурга вывезли 406 тысяч кубометров снега за неделю

Дорожные службы несколько недель работают в усиленном режиме.

За минувшую неделю дорожные службы вывезли из Петербурга 406 тысяч кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

Отмечается, что уже несколько недель дорожники Северной столицы работают в усиленном режиме. Всего с начала сезона удалось вывезти более 1,24 млн кубометров снежных масс. Примечательно, что зимой 2014-2015 гг. столько же снега вывезли за период с ноября по апрель.

Ранее мы писали, что в понедельник в Петербург придут Крещенские морозы.

Фото: Piter.TV